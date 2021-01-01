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शिविर:अटल सेवा केंद्र मांगरोल में 9 फरवरी को लगेगा औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर

धौलपुर2 घंटे पहले
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औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन 9 फरवरी को सुबह 11 बजे से अटल सेवा केन्द्र मांगरोल मनियां में किया जाएगा। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र ने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये तथा विनिर्माण के लिए 25 लाख रूपये तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए ऋण आवेदन पत्र तैयार करायें जाने संबंधी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अभ्यर्थी की श्रेणी व स्थापित उद्योग क्षेत्रानुसार ग्रामीण एवं शहरी में 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक परियोजना लागत में अनुदान दिए जाने के प्रावधान है तथा मुख्यमंत्राी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-2019 के अन्तर्गत नव स्थापित एवं पूर्व में स्थापित उद्यम विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रा के विस्तार, विवधीकरण, आधुनिकीकरण करने के लिए उद्यमों के लिए 10 करोड़ रूपये के ऋण पर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक ऋण की श्रेणी अनुसार ब्याज अनुदान तथा योजनान्तर्गत व्यापार हेतु ऋण की सीमा अधिकतम 1 करोड़ रूपये व उद्योग एवं सेवा क्षेत्रा के लिए 10 करोड़ रूपये तक हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि योजना में 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक 6 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान एि जाने का प्रावधान रहेगा। आर्टीजन पहचान कार्ड, उद्योग स्थापना हेतु बैंको से ऋण, उद्यम स्थापना के लिए परियोजनाओं, उद्यम पंजीयन एवं उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रा में भूखण्ड आवंटन के आवेदन पत्रा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2019 आवेदन पत्रा तैयार करने की जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि शिविर में रीको लिमिटेड, खादी बोर्ड, शाखा प्रबंधक आरएफसी, भरतपुर एवं जिला अग्रणीय बैंक कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहकर अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगें। सभी उद्यमी, बेरोजगार अधिक से अधिक संख्या में शिविर में उपस्थित होकर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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