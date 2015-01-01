पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:एमई ने ईआरसीसी ठेकेदार को दिया नोटिस, जवाब भी मांगा

बसेडी6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • खनिज विभाग ने ईआरसीसी ठेकेदार के खिलाफ शुरू की कार्रवाई

जिले में ईआरसीसी ठेकेदार द्वारा खनिज विभाग के नियमों को ताक में रखकर राँयल्टी बसूल करने पर गुरुवार को खनिज विभाग ने ईआरसीसी ठेकेदार को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने बिना रवन्ना व टीपी के राँयल्टी बसूल करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए फर्म के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एमई ललित मंगल ने बताया कि दैनिक भास्कर में गुरुवार के अंक में ईआरसीसी ठेकेदार द्वारा खनिज विभाग के नियमों को ताक मे रखकर टोकन के माध्यम से राँयल्टी बसूल करने व जिला के अधिकारियों की जिम्मेदारी लेने की खबर प्रकाशित होने के बाद खनिज विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ईआरसीसी ठेकेदार को नोटिस जारी किया है।

वही नियमो के खिलाफ राँयल्टी बसूल करने व वाहनो को टोकन जारी करने पर जबाव मांगा है। जबकि पूरे मामले से एमई ललित मंगल वाकिफ है। करौली में खनिज विभाग ने दोनो जब्त वाहनो से 3.85 लाख का जुर्माना जमा करा लिया है। जिसके कारण पत्थर व्यवसायियों ने ईआरसीसी ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

गौरतलब है कि जिला में ईआरसीसी ठेकेदार ने नियमों को ताक में रखकर राँयल्टी बसूल की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा पोलिस्ड खनिज पर ईआरसीसी ठेकेदार को अधिकृत नही किया है लेकिन ईआरसीसी ठेकेदार टोकन के माध्यम से पोलिस्ड खनिज पर राँयल्टी बसूल करने में लगा है। वही जिला के अधिकारियों की जिम्मेदारी लेने का हवाला दे रहा है। जिसके कारण पत्थर व्यवसायियों में रोष व्याप्त है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंराजस्थान और पंजाब में शीतलहर का अलर्ट; जैसलमेर के चांदन में तापमान माइनस 1.5 डिग्री, माउंट आबू से भी ठंडा - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें