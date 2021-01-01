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घोषणा:मानसिक और शारीरिक रूप से सुढृढ़ होने से किशोरों में होगा विकास : राकेश जायसवाल

धौलपुर2 घंटे पहले
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  • राजाखेडा विधायक रोहित बोहरा ने मनिया विद्यालय में दो कमरे बनवाने की घोषणा की

विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा किशोर किशोरियों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान और जानकारी मिलेगी तो उनकी समझ, व्यवहार में आशातीत सुधार होगा और स्वस्थ सुलझे किशोर प्रगति की ओर बढ़ेंगे यह कहना है कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का। किशोर स्वास्थ्य के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया व राजाखेड़ा में जिला प्रशासन और आईपीई ग्लोबल द्वारा चलाए जा रहे उडान तारा कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि किशोरों के पोषण, शारीरिक सफाई, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक बदलाव जो 11 से 19 साल तक के किशोर-किशोरियों में होते हैं। विद्यालयों में किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आईपीई ग्लोबल के सहयोग से जिले के 282 विद्यालयों में किशोर-किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉकवार किया जा रहा है।

जिसमें बाड़ी तहसील के गांव धनौरा से इसका शुभारंभ हुआ है। इस दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि धौलपुर जिले से कई नए नवाचारों की शुरुआत हुई है जिसमे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भी जिले में नवाचार के रूप में विद्यालय के पाठ्यक्रम मे शामिल किया गया है। उन्होंने मनिया विद्यालय में 2 नवीन कमरे बनवाने की घोषणा के साथ ही बालिका विद्यालय मनिया में शीघ्र विज्ञान संकाय खुलवाने के प्रयास करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान आईपीई ग्लोबल राज्य प्रतिनिधि प्रियंका शर्मा ने कहा कि किशोर जब शारिरिक मानसिक बदलाव के विभिन्न पहलुओं से गुजर रहे होते है उनके लिए समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिल सकें इसके लिए यह कार्यक्रम बृहद लेवल पर चलाया जा रहा है। जिले में इस कार्यक्रम की शरुआत बाड़ी से 66 विद्यालयों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी जो अब सम्पूर्ण जिले में चलेगा।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सियाराम मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि आईपीई ग्लोबल उड़ान तारा कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान में किशोर-किशोरियों के लिए बहुत बड़ा योगदान है जिससे किशोर किशोरी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकेंगे। किशोरावस्था की किसी भी प्रकार की जिज्ञासा को 104 या 108 हेल्पलाइन से आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जिले में 9 उजाला क्लिनिक स्थापित किये गए है जहां पर किशोर किशोरी जागरूकता के संबंध में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आसानी से जानकारी मिल रही है।

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