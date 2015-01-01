पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

श्रद्धांजलि:ध्वजारोहण कर शहीदों को याद किया, दी श्रद्धांजलि

धौलपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

विजय दिवस हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाया गया जिसका आयोजन बुधवार को पूर्व सैनिक कल्याण विश्राम गृह धौलपुर में हुआ। इस अवसर पर परिषद की ओर से शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण व पुष्पांजलि अर्पित की गई। परिषद कार्यकारिणी ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। जिला सैनिक विश्राम गृह पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल, विशिष्ट अतिथियों के तौर पर शक्ति सिंह, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर, इनरव्हील की अध्यक्षा श्रीमती रेनू भार्गव, रोटेरियन विमल भार्गव व जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सूबेदार ज्ञान सिंह उपस्थित थे।

दीप प्रज्वलन के बाद कवि राजवीर सिंह क्रांति, राजेश दीक्षित राज व सुरेन्द शर्मा ने काव्यपाठ किया। परिषद के प्रांतीय महामंत्री प्रणव मुखर्जी ने 1971 भारत पाक युद्ध के विषय में विस्तार से जानकारी दी। जब भारत ने 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल झुकने व आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया। उन्होंने परिषद के कार्यों तथा धौलपुर में सैनिक विश्राम गृह बनने तक पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संघर्षों व रचनात्मक कार्यों की रूप रेखा खींची।

सूबेदार ज्ञान सिंह ने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से चलाये जा रहे रचनात्मक कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया व आश्वासन दिया कि धौलपुर के सैनिकों के कार्य के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हमेशा प्रस्तुत है। इनरव्हील क्लब की अध्यक्षा श्रीमती रेनू भार्गव ने सैनिक वीरांगनाओं के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर शक्ति सिंह ने बताया कि सैनिक विधिक व न्याय के विषयों में सजग रहें। बहुत से ऐसे सरकारी न्यायिक विभाग, नियम व कानून हैं जिसके विषय में ज्यादातर लोग जागरूक नहीं होते।

एफआईआर करने का तरीका और मामला कितना आगे बढ़ा उसे जानने का तरीका सभी आम नागरिकों, सैनिकों व पूर्व सैनिकों को जानना चाहिए। मुख्य अतिथि कलेक्टर राकेश जायसवाल ने कहा कि जब से प्रशासनिक सेवा में आया तब से सैनिकों व पूर्व सैनिकों के किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहा। धौलपुर के सैनिकों की जितनी भी समस्याएं संज्ञान में आयी हैं उनका निस्तारण किया जायेगा। सभी वीरांगनाओं, 1971 के युद्ध वीरों व अतिथियों के सम्मान के बाद कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें