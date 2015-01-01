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कार्रवाई:आधार सीडिंग के अधिक शुल्क लेने वाले ई-मित्र संचालकों को नोटिस

धौलपुर3 घंटे पहले
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वन नेशन वन राशनकार्ड आधार सीडिंग के लिए सरकार के आदेशानुसार ई-मित्र संचालकों को निर्देश दिए कि आधार सीडिंग के सफलता पूर्वक कार्य करने पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई एक रुपए शुल्क ही ली जाए। कलेक्टर राकेश जायसवाल ने बताया कि कुछ ई मित्र संचालकों की ओर से सरकार की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक ली जा रही है।

ऐसे ई-मित्र संचालकों को नोटिस जारी कर पाबंद किया गया है। ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। जिनमें एन के कम्प्यूटर सिटी कोतवाली स्कूल के पास धूलकोट, एनआईके कम्प्यूटर सिटी कोतवाली स्कूल के पास, स्वाति ई-मित्र भगवती मार्केट को नोटिस जारी कर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।

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