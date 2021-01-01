पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निशुल्क इलाज:अब कैथरी पंचायत के मरीजों को हर रविवार शिविर में निशुल्क मिल सकेगा इलाज

धौलपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कैथरी ग्राम पंचायत के लोगों के लिए जयपुर से सवाई मानसिंह अस्पताल के गोल्ड मेडेलिस्ट डाॅ. रामकेश परमार और उनकी पत्नी डाॅ. नीलकमल अब हर रविवार को कैथरी ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर मरीजों के उपचार के साथ जांच भी निशुल्क करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने सरपंच अजयकांत शर्मा को पत्र जारी कर कैथरी ग्राम पंचायत को गोद लेकर ग्रामीणों को हर संभव इलाज करवाने को कहा है।

सरपंच शर्मा ने बताया कि इस क्रम में 31 जनवरी को पहला शिविर लगाया गया। जिसमें आधा दर्जन से अधिक मरीजों का उपचार किया। सरपंच ने बताया कि शिविर में अगर मरीजों को उपचार से लाभ नहीं मिलेगा तो वे अपने खर्चे पर उसे जयपुर भेजेंगे और एसएमएस में उनका इलाज करवाएंगे। कैथरी ग्राम पंचायत के 7 गांवों में मरीजों को चिन्हित करने के लिए सरपंच ने टीम बनाई है, जो गांव-गांव घर-घर जाकर मरीजों को चिन्हित करेगी और उन्हें रविवार को शिविर में लाकर उपचार दिलवाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser