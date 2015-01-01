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मांग:एनपीएस कर्मचारियों-अधिकारियों ने जीपीएफ सुविधा की मांग को लेकर सीएम को भेजा ज्ञापन

धाैलपुर3 घंटे पहले
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न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारी नेता फेडरेशन के प्रदेश सचिव एवं प्रबोधक संघ के जिलाध्यक्ष प्रभात शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन देकर प्रदेश में जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राज्य के एन पी एस कर्मचारी और अधिकारियों को जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।

जिला समन्वयक जीतेंद्र कुमार एवं जिला संयोजक मनोज पोसवाल ने बताया कि हाल ही मुख्यमंत्री द्वारा बोनस की घोषणा की गई है जिसमें बोनस की 75 प्रतिशत राशि जीपीएफ की तरह नई योजना बनाकर जमा कराने की बात कही गयी है हम इसका विरोध करते है और सरकार से मांग करते है कि प्रदेश के एनपीएस कर्मचारी और अधिकारियों को जीपीएफ सुविधा का लाभ दिया जाए सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के पांच लाख एन पी एस कर्मचारी और अधिकारियों को लाभ होगा और राज्य सरकार को भी वित्तीय स्थिति में सहयोग मिलेगा।

ज्ञापन देने वालों में दाताराम गुर्जर, राशिक बेग, रामकुमार शर्मा दाऊदयाल शर्मा, बृज किशोर उपाध्याय, बनबारी लाल पाराशर, बृजेश सहित एनपीएस कार्मिक उपस्थित हुए।

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