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निर्देश:पात्र को फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ देने के लिए योजनानुसार कार्य करें अधिकारी : डीएम

धौलपुर5 घंटे पहले
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राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति तथा उनकी भौतिक व वित्तीय स्थिति के बारे चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्राी निशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, एक रुपए किलो गेहूं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना को शामिल किया गया है।

इनके साथ ही मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्राी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, एमएसएमई एक्ट-स्व प्रमाणीकरण, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (आरआईपीएस) 2019, जन-सूचना पोर्टल एवं जन आधार योजना को भी फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है।

उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से इन योजनाओं की अमलीजामा पहनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति पहुंचाने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को कार्ययोजना अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए।

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