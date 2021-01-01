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जरा संभल कर ये है हादसों का सफर:कलेक्ट्रेट से महज 500 मी. की दूरी पर पलटीं भूसे से ओवरलोड दो ट्रॉलियां

धौलपुर2 घंटे पहले
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32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जहां अधिकारी स्कूलों में कार्यक्रम में आयोजित करके बच्चों व लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वहीं हाईवे पर अब ओवर लोड वाहन हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए अधिकारियों के पास शायद कोई योजना नही है और न ही ओवरलोड वाहनों को अधिकारियों का डर है।

बुधवार अलसुबह कलेक्ट्रेट के पास भूसे से भरा ओवरलोड एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं यहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही जगदीश तिराहे के पास भूसे से भरी ओवरलोड ट्राॅली भी अनियंत्रित होकर पलट गई। शुक्र है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं सड़क पर भूसा फैलने से राहगीरों को दोपहर तक वाहन निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

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