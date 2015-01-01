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कार्यक्रम:जिले में उत्पादित होने वाले आलू की अन्य राज्यों को भी होती है खपत, किसानों को मिलेगा फायदा : कलेक्टर

धौलपुर4 घंटे पहले
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  • आलू वैज्ञानिक खेती पुस्तको एवं फोल्डर का किया विमोचन

जिले में उत्पादित होने वाला आलू आसपास के जिलों तथा राज्यों व अन्य स्थानों को भेजा जाता है। जिले में फसल में आलू की कई किस्में प्रयोग में आ रही है जो अच्छी लाभकारी है। इसी काे देखते हुए कलेक्टर आरके जायसवाल ने कृषि विकास के कार्यक्रमों के प्रभावी गुणवत्तापूर्ण उद्देश्यपरक एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के तहत आत्मशाषी परिषद की बैठक ली।

उन्होंने आलू वैज्ञानिक खेती पुस्तक एवं फोल्डर का विमोचन किया और वर्ष 2020-21 की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर उन्होंने एफआईजी एवं एफएसजी के माध्यम से कार्यों की क्रियान्वित और कोरोना महामरी के मद्देनजर प्रशिक्षण कराने की बात कही।

उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में भी अधिकांश क्षेत्र में आलू की खूब पैदाबार की जाती है। जिससे किसानों को कम लागत में काफी मुनाफा हो जाता है। वर्तमान समय में आलू की कीमतें काफी उछाल पर है जिससे किसान आलू के कारोबार को सराहा रहे हैं।

जिले के आलू की खेती करने वाले किसान आलू का व्यापार आसपास के राज्यों को करते है जिसकी बाजार में खूब मांग है। इस माैके पर उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रकाशित एवं कृषि महाविद्यालय बसेड़ी के वैज्ञानिकों द्वारा लिखित पुस्तिका में आलू की फसल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई है जो किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

जिसमें जलवायु में आलू के लिए छोटे दिनों कि अवस्था आवश्यक होती है भारत के विभिन्न भागों में उचित जलवायु की उपलब्धता के अनुसार किसी न किसी भाग में सारे साल आलू की खेती कि जाती बढवार के समय आलू को मध्यम शीत की आवश्यवकता होती है। पुस्तक में आलू के लिए भूमि में बताया है कि आलू को क्षारीय मृदा के अलावा सभी प्रकार के मृदाओ में उगाया जा सकता है परन्तु जीवांश युक्त रेतीली दोमट या सिल्टी दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम है।

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान शिमला द्वारा विकसित किस्में कुफरी चन्द्र मुख, कुफरी अलंकार 70 दिन में तैयार हो जाती है यह किस्म पछेती अंगमारी रोग के लिए कुछ हद तक प्रतिरोधी है। यह प्रति हेक्टेयर 200-250 क्विंटल उपज देती है आदि जानकारियां पुस्तक में दी गई हैं।

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