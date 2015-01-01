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धर्म:पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह में भगवान संभवनाथ की रथयात्रा निकाली

जनूथर5 घंटे पहले
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कस्बा जनूथर में आचार्य वसुनंदी मुनि के ससंघ सानिध्य में चल रहे पंचकल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को भगवान के जन्मकल्याणक की क्रियाएं सम्पन्न की गईं। सुबह 7 बजे दैनिक पूजा अर्चना के साथ कार्य का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात भगवान आदिनाथ का गर्भावतरण(जन्म) हुआ। जहां भगवान आदि की सांस्कृतिक-पांरम्परिक तरीके से गोद भराई की गई। जन्मोत्सव के दौरान पूरी अयोध्या नगरी में जन्म की बधाइयां दी गयीं। इन्द्र-इन्द्राणियों का दरबार सजाया गया। इस दौरान आचार्य वुसनंदी महाराज ने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने प्रवचन में बताया कि भगवान का जन्म कैसे होता है। माता को सोलह स्वप्न क्यों आते है? और उन सपनों का फल भी बताया। भगवान के जन्म पर बधाइयां दी गईं। जन्म के धार्मिक पहलुओं पर आचार्य ने विस्तार से बताया। धर्म जागृति संस्थान के अध्यक्ष अंकुर जैन ने बताया कि भगवान के जन्मोपरांत सौधर्म इंद्र भगवान अभिषेक के लिए ऐरावत हाथी पर बैठ कर भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक करने जाते है। ड्रोन कैमरे से भगवान पर रत्न और पुष्पों की कुबेर के द्वारा वर्षा करना, तत्पश्चात भगवान आदिकुमार को माता-पिता को सौंपने की क्रिया सम्पन्न की गई।

दोपहर को बैंड बाजे के साथ पूरे कस्बे से होकर भगवान संभवनाथ की घटयात्रा का जुलूस निकला गया। जो पूजा स्थल से रवाना होकर कस्बा के विभिन्न मार्गों से गुजरता जैन मंदिर परिसर पहुंचा। घटयात्रा का कस्बावासियों ने जगह-जगह बनाये तोरणद्वारों पर स्वागत किया। सकल दिगंबर जैन समाज रथयात्रा का सारथी बने।

आचार्य वसुनंदी जी के सानिध्य एवं धर्म जाग्रति संस्थान अलवर के सदस्य अनुराग जैन, संजय जैन, रजत जैन, सोहित जैन,अभिषेक जैन के द्वारा बाहर से आये हुए अतिथियों का सम्मान किया गया। शाम के समय संध्या आरती के बाद मंच कलाकार चक्रेश जैन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया।

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