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कार्रवाई:पुलिसकर्मी को गोली मारने वाला 5 हजार रुपए का इनामी बदमाश नारायण पकड़ा

धौलपुर5 घंटे पहले
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  • पुलिसकर्मी अवधेश की सूचना पर बाड़ी पुलिस की कार्रवाई

एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गत दिनों डकैत केशव गैंग के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस कर्मी अवधेश को गोली मारने वाले डकैत गैंग के सदस्य नारायण सिंह गुर्जर को रविवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। बड़ी बात है कि डकैत गैंग के सदस्य नारायण सिंह को पुलिस कर्मी अवधेश की सूचना पर ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।

डकैत नारायण पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। एसपी केसर सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मी अवधेश को सूचना मिली कि डकैत केशव गैंग के सक्रिय सदस्य 5 हजार रुपए का इनामी बदमाश नारायण सिंह गुर्जर पुत्र बद्री िनवासी हल्लू का पुरा थाना सरमथुरा काफी दिनों से एमपी के करजौनी गांव के जंगलों में फरारी काट रहा है, जो रविवार को अपने परिवार से मिलने के लिए घर आ रहा है और फिर वह वापस एमपी चला जाएगा।

पुलिस कर्मी की सूचना पर एसपी केसर सिंह ने बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह को मय टीम के रवाना किया। पुलिस टीम को सूचना मिली कि सोने का गुर्जा, बरुअर, झिरी होता हुआ डकैत गैंग का सदस्य हल्लू का पुरा गांव पहुंच गया है और आबादी से दूर अपने मकान में है।

जिसके बाद पुलिस मकान में पहुंचने लगी तो भनक लगते ही बदमाश नारायण जंगलों की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे दौड़ा कर धरदबोचा। एसपी केसर सिंह ने बताया कि डकैत केशव गैंग के सदस्य नारायण ने गत दिनों मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल अवधेश को जान से मारने का प्रयास किया था।

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