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शिविर:आत्मरक्षा शिविरों से बालिकाओं को सबल एवं सशक्त बनने में मिलेगी मदद : बोहरा

धौलपुर2 घंटे पहले
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  • मरैना में सेल्फ डिफेंस की 100 बालिकाओं को बांटे ट्रैक सूट

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आत्मा रक्षा का बहुत महत्व है। जिले में बालिकाओं और महिलाओं को सबल और शसक्त बनाने के लिए राज्य में धौलपुर जिला सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षणों का आयोजन करने में बहुत चर्चित रहा है। सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षणों का आयोजन सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित हुए जिसमें प्रशिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्कूलों में बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस में प्रशिक्षित किया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मरैना में कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने सेल्फ डिफेंस की बालिकाओं को भामाशाह के माध्यम से ट्रैक सूट का वितरण कराया।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में ट्रैक सूट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में गांव सहित दूर दराज के हर विद्यालय की बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस में पारंगत किया जाएगा। जिससे बालिकाओं के आत्म विश्वास में वृद्धि होगी। उन्होंने इस अवसर पर बालिकाओं से भी चर्चा की और उनके अनुभव साझा किए।

बालिकाओं द्वारा बेबाकी से दिए गए जवाबों से कलक्टर और विधायक ने खुशी जाहिर की। इस दौरान 100 बालिकाओं को ट्रैक सूट का वितरण करवाया गया। उन्होंने बालिकाओं को संबोधित करते हुए उनके विचार साझा किए और परेशानियों को जाना। इस अवसर पर एडीपीसी समसा मुकेश गर्ग, सेल्फ डिफेंस के जिला प्रभारी केके गर्ग, प्रधानाचार्य रहीशपाल सिंह, सविता सिंह, व्यवस्थापक शिक्षक रविन्द्र सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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