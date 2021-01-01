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तबादला:आचार संहिता हटते ही होंगे वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले

धौलपुर5 घंटे पहले
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राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ(रेस्टा) के धौलपुर जिलाध्यक्ष औतार सिंह लहरी ने बताया हैं कि नगर निकाय चुनावों की आचार सहिंता हटते ही प्रदेश भर के वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलें किए जाएंगे। ये बात शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा ने राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ,रेस्टा के प्रदेश अध्यक्ष भैरुराम चौधरी के नेतृत्व में मिले 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से कही। प्रदेश मीडिया प्रभारी ऋषिकेश सिहोली ने बताया कि विभाग वरिष्ठ अध्यापकों से पिछले दो वर्षों में दो बार आवेदन ले चुका है, लेकिन एक बार भी तबादले नहीं किए।

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