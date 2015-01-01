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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन:परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों से एसपी ने पूछे सवाल, दिए सही जवाब

धौलपुर2 घंटे पहले
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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को भी तीन परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर एसपी केसर सिंह शेखावत सुबह करीब 4 बजे से ही पुलिस व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकल रहे हैं। एसपी के निर्देशन में जहां पुलिस परीक्षा के लिए आने वाले परीक्षार्थियों के लिए काफी मदद कर रही है।

वहीं नकल रोकने के लिए भी एसपी केसर सिंह ने तीनों परीक्षा केंद्रों में विशेष व्यवस्था करवाई है। जिसके तहत कमला महाविद्यालय, महाराणा स्कूल और बालिका विद्यालय में दो पारियों में होने वाली परीक्षा के सभी कमरों में जैमर लगवाए हैं। जिसके केंद्रों के अंदर इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहता है। वहीं आसपास के लोगों को भी नेट न बंद होने से कोई परेशानी नहीं होती है। एसपी केसर सिंह ने बताया कि दूसरे दिन शनिवार को भी दोनों पारियों में होने वाली परीक्षा के लिए 3120 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। परीक्षा शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले परीक्षार्थियों के प्रवेश बंद कर दिए जा रहे हैं। इसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

रविवार को दो पारियों में अंतिम दिन परीक्षा करवाई जाएगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में परीक्षा केंद्र कमला काॅलेज पहुंचे एसपी केसर सिंह शेखावत ने शनिवार को सुबह की पारी में खत्म हुए पेपर के बाद बाहर निकले कई परीक्षार्थियों से पेपर लेकर एसपी ने सभी से 3-3 सवाल पूछे। जिसके बाद अधिकांश परीक्षार्थियों ने पूछे गए सवालों के सही जवाब दिए।

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