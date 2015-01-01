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मीटिंग:एसपी ने दीपावली पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के दिए निर्देश

धौलपुर3 घंटे पहले
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  • पुलिस लाइन में सभी पुुलिस अधिकारियों की एसपी ने ली बैठक

एसपी केसर सिंह शेखावत ने गुरुवार को पुलिस लाइन के मीटिंग सभागार में जिले के सभी सीओ, थानाधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर धनतेरस से लेकर दीपोत्सव तक दीपावली त्यौहार पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करते हुए वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने सहित अन्य निर्देश दिए हैं।

अपराध गोष्ठी के दौरान एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को दीपावली पर्व पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस बार धौलपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित होटल तथा सार्वजनिक स्थानों व मुख्य बाजारों में सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं।

धनतेरस से लेकर दीपावली तक शहर में गश्त तेज करने के साथ ही संदिग्धों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। दीपावली पर सार्वजनिक स्थानों सहित प्रमुख भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सादावर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से दीपावली पर्व संपन्न कराने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में भी जाब्ता तैनात रहेगा।

एसपी केसर सिंह शेखावत ने जिले के सभी थानाधिकारियों एवं सीओ को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महिला अत्याचार, सम्पत्ति, 173(8) सीआरपीसी में पेंडिंग एवं एससी, एसटी सम्बन्धी मामलों के भी जल्द निस्तारण के निर्देश फरमाए हैं।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आमजनों से सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कार्यवाही करने, जुआ व सट्टे जैसे संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए भी विशेष कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

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