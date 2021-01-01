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सुझाव:एनसीईआरटी की पुस्तक में कंटेंट और सुधार के दिए सुझाव

बसेड़ी5 घंटे पहले
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अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने समिति के अध्यक्ष से भेंटकर एनसीईआरटी की पुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार को लेकर अनेक सुझाव दिए है। महासंघ का मत है की पुस्तक लेखन में प्रमाणिक तथ्य मार्गदर्शक होने चाहिए ना कि कोई विचारधारा। पुस्तकों में वामपंथी व कांग्रेसी लेखकों द्वारा तथ्यों का विरूपण किया गया एवं भारतीय नायकों पर कटाक्ष किए गए हैं। उनके योगदान को सीमित एवं चयनित रूप से दर्शाया गया है। आर्य आक्रमण सिद्धांत जो वैज्ञानिक रूप से एक गलत शब्द किया जा चुका है । इसके बाद भी औपनिवेशिक युग के इन पूर्वाग्रहों को वर्तमान पुस्तकों में स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है।

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