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धर्म-कर्म:निर्जला रहीं सुहागिनें, चंद्र दर्शन कर लिया आहार

धौलपुर5 घंटे पहले
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  • दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की कामना, श्रद्धा से मनाई संकट चतुर्थी

महिलाओं ने करवा चाैथ के समान संकट चाैथ का व्रत का पर्व रविवार काे मनाया। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूरा हुआ। इस अवसर पर घराें में महिलाओं ने तिलकूट का प्रसाद बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाया। मान्यता अनुसार संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करने से से संकट का नाश होता है. संतान की समस्याएं खत्म होती हैं. और हर तरह की बाधा दूर होती हैं।

वहीं पति की लंबी आयु की कामना के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है, जाे कि महिलाएं पूरे दिन चांद न दिखने तक जल अन्न त्याग कर चांद काे देखने के बाद ही व्रत खाेलती हैं। रविवार काे शाम काे महिलाओं ने सामूहिक पूजा कर संकट चाैथ व्रत की कथा सुनी और सूर्य काे अघ्यर् देकर घर की बुजुर्ग महिलाओं काे दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया।

मान्यता है कि संकट चाैथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। पूरे दिन अन्न जल त्यागकर चंद्रमा के निकलने का इंतजार किया और चांद निकलने पर चांद काे अर्घ्य देकर व्रत खाेला। महिलाओं ने नए परिधानाें में साेलह श्रृंगार कर पर्व मनायाी। व्रत के उपलक्ष्य में पतियाें ने अपनी पत्नी काे उपहार भी दिए।

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