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दबंगई:डकैत लादेन ने नहर पर काम कर रहे मजदूरों से छीने मोबाइल, ठेकेदार से मांग रहा 10 लाख रूपए

धौलपुर3 घंटे पहले
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  • रुपए नहीं देने पर जान से मारने की दे रहा धमकी, एक्सईएन ने कलेक्टर से की शिकायत

सैंपऊ उपखंड में डकैत लादेन का आतंक कम नहीं हो रहा। बुधवार रात को मुख्य नहर की बसेड़ी ब्रांच की बागथर साइट पर डकैत लादेन हथियारबंद साथियों के साथ पहुंचा और काम करने वाले मजदूरों से मारपीट कर उनके मोबाइल छीन लिए। इसके बाद डकैतों ने मजदूरों के मोबाइल से ही ठेकेदार को फोन पर धमकी देकर 5 से 10 लाख रुपए देने की मांग की।

रुपए नहीं देने पर ठेकेदारों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले को लेकर सिंचाई विभाग के एक्सईएन एचएल मीणा ने कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल से शिकायत की है और डकैत लादेन व उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई कर मजदूरों के भय को खत्म करने की गुहार लगाई।

एक्सईएन मीणा ने बताया कि मजदूरों ने उन्हें बताया कि बुधवार रात को डकैत लादेन हथियारबंद बदमाशों के साथ बागथर साइट पर आया और मारपीट कर मजदूर वीनू, मनोहर, गजेंद्र, दिनेश, मोहर सिंह, मुकेश और राजू के मोबाइल छीन लिए। इसके बाद डकैत इन्हीं मजदूरों के मोबाइल से ठेकेदार मैसर्स टीकम सिंह एच सिकरवार को फोन कर 5 से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है।

एक्सईएन ने बताया कि ठेकेदार ने उन्हें मामले से अवगत करवाया। जिसके बाद उन्होंने डकैतों द्वारा आतंक फैलाने के मामले को लेकर सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर, एसपी धौलपुर और सिंचाई विभाग के वृत भरतपुर अधिषण अभिंयता को शिकायत की है। एक्सईएन मीणा ने बताया कि डकैतों के खौफ से मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। जिसको लेकर कलेक्टर से साइट पर जाब्ता लगवाने की भी मांग की गई है।
एसपी बोले-सिंचाई विभाग के एक्सईएन ने मुझे नहीं दी कोई जानकारी
जब इस मामले को लेकर एसपी केसर सिंह शेखावत से बात की तो उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के एक्सईएन द्वारा उन्हें न ही कोई शिकायत दी है और न ही उनसे कोई मुलाकात की है। एसपी सिंह ने कहा कि अगर एेसी कोई घटना हुई है तो एक्सईएन पुलिस को शिकायत दें, जिसके बाद डकैतों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

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