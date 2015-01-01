पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तफ्तीश:6 दिन पूर्व गुम हुई विवाहिता, को पुलिस ने किया दस्तयाब

धौलपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

निहालगंज थाना क्षेत्र के दयाल बिहार कॉलोनी में शादी समारोह में शामिल होने आई एक विवाहिता की पति से अनबन होने पर विवाहिता गायब हो गई। जिसकी गुमशुदी की रिपोर्ट 12 दिसंबर को पति ने निहालगंज थाने में दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी बाबूलाल व प्रशिक्षु आरपीएस मुनेश कुमार ने विवाहिता की तलाश में ओंडेला रोड़ चौकी प्रभारी अशोक सिंह सिकरवार के नेतृत्व में टीम गठित की। टीम ने गुरूवार को महिला का दस्तयाब कर लिया। ताजगंज आगरा निवासी विवाहिता ने पुलिस को बताया कि वह अपनी ननद के यहां शादी समारोह में आई थी तभी पति के साथ अनबन होने पर वह बिना बताए अपनी सहेली के पास चली गई थी। विवाहिता ने पति के साथ जाने की इच्छा जताई जिस पर पुलिस ने विवाहिता को सुपुर्द कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें