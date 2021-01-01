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विरोध:पंचायत सहायक तीन को करेंगे कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

बाड़ी5 घंटे पहले
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  • 8 फरवरी दौसा पहुंचने का लिया निर्णय

राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ के उपखंड कार्यकारिणी एवं सदस्यों की एक आवश्यक बैठक रविवार को शहर के होद स्थित हनुमान मंदिर पर आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित ग्राम पंचायतों को उपखंड अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा ने संबोधित किया और बताया कि 3 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री के नाम नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा।

जिसकी कोई सुनवाई नहीं होने पर 8 फरवरी को दौसा से राजस्थान के सभी जिलों के ग्राम पंचायत सहायक एकत्रित होकर जयपुर के लिए दांडी यात्रा के रूप में कूच करेंगे, ऐसे में 3 फरवरी को ज्ञापन के दौरान जिले के समस्त पंचायत सहायक एकत्रित होंगे और आगे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आर-पार आंदोलन का ऐलान करेंगे।

बैठक के दौरान पंचायत सहायक कमलेश यादव, राजेंद्र सिंह, महेश शर्मा, अनिल शर्मा, रामतिलक सिंह, राम प्रकाश, मोहनलाल, प्रदीप कुमार, रविंद्र, विजय, राजकुमार, मयंक पचौरी, शशीकांत उपाध्याय, पदम, संजीव, प्रदीप कुमार सहित समस्त पंचायत सहायक मौजूद रहे।

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