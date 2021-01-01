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विरोध:विद्यालय समय में वृद्धि के खिलाफ और मांगों को लेकर आज करेंगे विरोध प्रदर्शन

धौलपुर5 घंटे पहले
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राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के प्रान्तीय आह्वान पर विद्यालय समय बढ़ोतरी और शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर 1 फरवरी, सोमवार को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिए जाएंगे। प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक यादवेन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की आड़ में विद्यालयों का समय प्रातः 10 बजे के स्थान पर 9.30 बजे कर दिया है। विद्यालय समय बढ़ोतरी के खिलाफ संगठन ने आन्दोलन के प्रथम चरण में 21 जनवरी को प्रदेश के जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री को ज्ञापन दिए थे।

संगठन के प्रदेश महामंत्री उपेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से हुई वार्ता में शिक्षा मंत्री ने समय बढ़ोतरी वापिस किए जाने का आश्वासन दिया था लेकिन सरकार ने अभी तक समय वृद्धि वापसी के आदेश जारी नहीं किए हैं। इसलिए संगठन के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आन्दोलन के द्वितीय चरण में समय वृद्धि के खिलाफ तथा अन्य ज्वलंत मांगों को लेकर 1 फरवरी को प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए जायेंगे।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की आड़ में कोविड 19 के बहाने महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है, मार्च माह के 16 दिन का वेतन स्थगित किया है, बोनस का पूरा भुगतान नहीं किया है तथा उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर रोक लगाई गई है और सरकार ने शिक्षकों की मांगों का निराकरण नहीं किया है।

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