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कार्रवाई:दो आरोपी गिरफ्तार, सात लीटर अवैध शराब जब्त

धौलपुर3 घंटे पहले
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कोतवाली एवं बसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध शराब रखने के आरोप में दो जनों को गिरफ्तार किया है। जिसमें बसेड़ी थाना पुलिस ने गोलू उर्फ जोगेन्द्र पुत्र भूरा निवासी रतनपुर थाना बसेडी को को गिरफ्तार किया है जिससे सात लीटर अवेैध देशी हथकड शराब बरामद की है। कोतवाली पुलिस ने शंकरसिंह पुत्र महावीर निवासी जैतपुर रोड नहर गली बामौर थाना बामौर जिला मुरैना को अवेैध देशी शराब 96 पब्बा सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

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