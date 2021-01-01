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कार्रवाई:दो दर्जन शराब की भट्टियाें तोड़ीं, 5 हजार ली. वाश नष्ट

धौलपुर5 घंटे पहले
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  • सदर पुलिस और आबकारी टीम की कार्रवाई

सीओ सिटी प्रवेंद्र सिंह के नेतृत्व के आबकारी विभाग तथा डीएसटी टीम के साथ मन थानाधिकारी रमेश सिहं तंवर ने जाब्ता के साथ रविवार को अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ आदर्श नगर व रूपसपुर में कार्रवाई की। इसमें करीब 5 हजार लीटर वाश नष्ट की तथा दो दर्जन अवैध शराब बनाने की भटिटयां भी तोड़ी।

इस दौरान पुलिस ने रामस्वरूप पुत्र केशरां कंजर 60 साल निवासी आदर्श नगर थाना सदर धौलपुर को 20 लीटर अवैध हथकड शराब व जयसिंह उर्फ जोनी पुत्र किसनसिंह कंजर 35 साल निवासी आदर्श नगर थाना सदर धौलपुर को 25 लीटर अवैध हथकड शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 व्यक्ति को पूछताछ के लिए दस्तयाब भी किया है।

अवैध शराब का कारखाना पकड़ा, 2 तस्कर पकड़े

अवैध देशी एवं हथकड शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध शराब का कारखाना पकड़ा है। साथ ही 642 रैपर, 200 ढक्कन, 65 खाली और 55 पव्वा भरे सहित 3 लीटर स्प्रिट के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। आरोपी उदयसिंह पुत्र रामसिंह ठाकुर निवासी वार्ड नं 29 राजाखेडा व रामनरेश पुत्र प्रेमसिंह ठाकुर निवासी नदौरा थाना राजाखेडा को गिरफ्तार किया।

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