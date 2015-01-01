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कार्रवाई:हलैना में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा

हलैना3 घंटे पहले
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पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे पॉस्को कोर्ट भरतपुर में पेश करके अनुसंधान के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। हलैना थाना अधिकारी विजयसिंह छौंकर ने बताया कि क्षेत्र की बालिका के परिजन ने थाने पर बालिका के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर लिया वहीं नगर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ली गुर्जर निवासी आरोपी पप्पू उर्फ गूंगा उर्फ प्रेम सिंह पुत्र सरमन गुर्जर को बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

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