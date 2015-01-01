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ई-मित्र केंद्रों पर कार्रवाई:ऑनलाइन ठगी को लेकर एक दर्जन संचालकों काे हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की

कामां13 मिनट पहले
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  • साइबर टीम और पुलिस ने कार्रवाई कर ईमित्र केंद्रों का सामान किया जब्त

प्रशिक्षु आईपीएस कामां थाना अधिकारी सुमित मेहरडा के नेतृत्व में गुरूवार को साइबर टीम व एसओजी टीम ने ऑनलाइन ठगी की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए कामां कस्बे के करीब आधा दर्जन से अधिक ई-मित्र केंद्र और ग्रामीण इलाकों में संचालित हो रहे ई-मित्र केंद्रों पर छापामार कार्रवाई कर आधा दर्जन ईमित्र संचालकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और ई मित्र केंद्र पर मिले कंप्यूटर, हार्ड डिस्क सहित अन्य सामान जब्त कर लिया।

जानकारी के अनुसार मेवात क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी की वारदातों में दिनोंदिन इजाफा हो रहा है। मेवात क्षेत्र के अज्ञात ऑनलाइन ठग देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों को सोशल साइट्स के माध्यम से झांसे में लेकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऑनलाइन ठगों द्वारा ठगी किए जाने के बाद अपने परिचितों के खातों में नगदी जमा करवा दी जाती है ठगी की घटना को अंजाम देने के बाद ऑनलाइन ठग इन ईमित्र संचालकों से कमीशन सेट कर ठगी कर हडपी गई रकम का निकलवा लेते हैं।

ऑनलाइन ठगी में ई-मित्र संचालकों की अहम भूमिका सामने आ रही थी। इसी के चलते कार्यवाही कर कामा कस्बे के हरिओम ई मित्र सेवा केंद्र पवन कुंज स्थित हरिओम ई मित्र सेवा केंद्र जलदाय विभाग के सामने अमान ई मित्र सेवा केंद्र व अदालत तिराहे के समीप संचालित राधिका ई मित्र सेवा केंद्र व कस्बे सहित विभिन्न गांवों में संचालित अन्य ई मित्र सेवा केंद्रों पर छापामार कार्रवाई कर संचालकों को हिरासत में ले लिया कार्रवाई के दौरान जब पुलिस व साइबर टीम द्वारा कस्बे की कोसी चौराहे पर स्थित संचालित एसबीआई के एटीएम बूथ पर छापा मारा गया तो एटीएम बूथ सुरक्षा गार्ड पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकला। सभी ईमित्र संचालकों से टीम ने पूछताक्ष कर छोड़ दिया।

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