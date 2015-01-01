पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:मंडी की दीवार कूदकर 8 बोरी अनाज ले गए बदमाश

कामां3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बीती रात्रि को कामां कस्बे की कोसी रोड स्थित अनाज मंडी की दीवार कूदकर चोर मंडी में रखी गेहूं व सरसों की बोरियां चोरी कर ले गए, चोरी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पीड़ित आढतिया आनंद स्वरूप सैनी ने घटना के प्रति रोष जताते हुए मंडी प्रशासन व चौकीदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया।

पीड़ित व्यापारी आनंद स्वरूप सैनी ने बताया कि पहले भी तीन बार चोर मंडी परिसर की बाउंड्री वाल को कूदकर मंडी में प्रवेश कर उसकी गेहूं व सरसों की बोरियां चोरी कर ले गए। घटना को अंजाम देने वाले चोर व घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। मंडी सचिव महेंद्र शर्मा का कहना है कि चोरी की घटना की जानकारी करवाई जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें