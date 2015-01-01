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कार्रवाई:डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार

कुम्हेर3 घंटे पहले
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थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए चार जनो को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर डकैती की बड़ी योजना को विफल कर दिया है। थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर डीग रोड से गांगरसौली की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर खेतों में एएसआई राजपाल सिंह, हैड कांस्टेबल भोजराज सिह, राजेश कुमार, प्रवीण शर्मा, सिपाही जगदीश, जयपाल, रामबाबू,जगदीश, रामवीर के साथ दी गई दबिश के दौरान घेराबंदी कर चार जनो को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है।

थाना अधिकारी ने बताया पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए महेश पुत्र शिवचरन गुर्जर निवासी, दारापुर थाना चिकसाना, नवल सिंह पुत्र भगवान सिंह बघेल निवासी तेरहा ब्राह्मण थाना उच्चेन, भूपेंद्र सिंह उर्फ कलुआ पुत्र भूरा गुर्जर निवासी नगला मैथना,थाना कुम्हेर, जगदीश उर्फ जग्गो पुत्र हरी सिंह बघेल निवासी क्वारदिया थाना कुम्हेर को दो 315 बोर कट्टा मय दो जिंदा कारतूस, के अलावा अन्य सामान सहित गिरफ्तार किया है। वहीं अंधेरा होने के कारण मौका मिलते ही महेश मीणा निवासी रामनगर बलवा निवासी गुदडी मौहल्ला थाना कुम्हेर भाग गए।जिन्हें पकड़ने के लिए टीम गठित कर दबिश दी गई।

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