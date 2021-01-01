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कार्रवाई:39 गोवंश को कराया मुक्त दम घुटने से चार की हुई मौत

नदबई2 घंटे पहले
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  • हरियाणा कट्‌टीघर में ले जा रहे थे गोवंश
  • कंटेनर में ठूंस-ठूंसकर भर रखा था गोवंश

पुलिस ने गश्त के दौरान गोवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। कंटेनर में निर्दयता पूर्वक 39 गोवंश भरे हुए थे। थाना प्रभारी श्रवण पाठक ने बताया टैगोर स्कूल के पास बाईपास रोड पर एक कंटेनर खड़ा हुआ था। चालक ट्रक की स्टेफनी बदल रहा था। कंटेनर में कुछ गिरने की आवाज आ रही थी। कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें गोवंश भरा हुआ था।

कंटेनर की केबिन की तलाशी ली तो उसमें 5 लीटर हथकढ़ शराब रखी हुई थी। पुलिस ने कंटेनर के चालक से पूछताछ की तो चालक ने अपना नाम आसप पुत्र हारून मेव देवला नंगली नूंह मेवात हरियाणा का होना बताया। पुलिस ने चालक से उसके साथियों के बारे में पूछा तो उसने बताया उसके साथी स्विफ्ट कार से नगर की तरफ गए हैं।

जिस पर नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तुरंत कंटेनर से गोवंश को मुक्त कराया। कंटेनर में 39 गोवंश भरे हुए थे। जिसमें 24 बैल 15 गाय थी। जिनमें से 4 गोवंश की मौत हो गई। मृतक गोवंश का पोस्टमार्टम कराकर दफना दिया गया। 35 गोवंश को हनुमान गोशाला मैथना छुड़वाया गया।

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