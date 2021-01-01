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मंजूरी:ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की स्वीकृति और फूड प्रोसेसिंग सेंटर का काम जल्द पूरा हो: सिंह

नदबई2 घंटे पहले
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किसान संघर्ष समिति द्वारा रविवार को ग्राम खांगरी में बाबा रमेश की अध्यक्षता में किसानों की महापंचायत आयोजित हुई। पंचायत में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की स्वीकृति और फूड प्रोसेसिंग सेंटर के कार्य को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर मुद्दा छाया रहा। पंचायत में किसान नेता इन्दल सिंह जाट ने मुख्य अतिथि के रुप में बोलते हुए कहा कि पूर्व सांसद पंडित राम किशन द्वारा केंद्र के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की। जिसमें ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की स्वीकृति की मांग हुई। जिस पर जल शक्ति मंत्री शेखावत ने भरोसा दिलाया है कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की बहुत जल्दी पहल करेंगे।

किसान नेता सिंह ने बताया एक किसान प्रतिनिधी मंडल जल्द ही जल शक्ति मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि खेती बगैर पानी के सूख रही है और लोग अब पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग और अंतर राज्य अनुबंध के तहत तैयार की गई थी। जिसमें राजस्थान के कैचमेंट का पानी ही सूखी पड़ी बाणगंगा नदी और गंभीर में डायवर्ट करना है। उसमें अगर कोई दूसरा राज्य आक्षेप लगाता है तो वह गैर कानूनी है क्योंकि चंबल और अन्य सभी पांचों नदी हमारे राज्य में है। केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट को शीघ्र ही स्वीकृत करना चाहिए।

सरपंच संघ के अध्यक्ष सुजान सिंह ने कहा कि नदबई तहसील में भी सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की भी गंभीर समस्या है, दूसरी ओर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए नदबई तहसील के किसान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी और ग्राम खटोटी में स्वीकृत फूड प्रोसेसिंग सेंटर के कार्य को शीघ्र ही चालू कराने की मांग को लेकर पूरी तहसील में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।

नदबई और उपखंड अधिकारी को जल्दी ही तहसील के अनेक किसान व जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम दो अलग-अलग ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा की इस लड़ाई में नदबई तहसील किसी से पीछे नहीं रहेगी। इस मौके पर डूंगर सिंह, छीतर सिंह, बीरबल, पंकज, दीपचंद जाटव, हरवीर, सतीश, धीर सिंह, तारा सिंह, श्याम सिंह, बलवीर सिंह, लालाराम, बिसन जाटव, दुर्गा सैनी, हीरासिंह तिलचिवी ने भी अपने विचार प्रकट किए।

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