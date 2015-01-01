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हादसा:टायर फटने से पलटी बस, सभी 40 मजदूर सुरक्षित, बिहार जा रहे थे

नदबई2 घंटे पहले
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नेशनल हाइवे 21 पर रात 8.30 बजे डहरा मोड एवं पहरसर मोड के मध्य मजदूरों से भरी बस का अगला टायर फटने से अनियंत्रित हो गई। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूद कर दूसरी साइड सल्लू के पेड़ से टकराते हुए पलट गई। इधर, बस में बैठे सभी लोग सही सलामत बच गए। थाना प्रभारी ने बताया मजदूर वर्ग के लोग जयपुर से बस में सवार होकर मुजफ्फरनगर बिहार दीपावली का त्यौहार मनाने जा रहे थे। सभी लोग मुजफ्फरनगर के थे। सभी एक साथ निजी बस किराए पर करके मुजफ्फरनगर बिहार जा रहे थे।

डहरा मोड एवं पहरसर मोड़ के मध्य अचानक बस का अगला टायर फट गया। जिससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूदते हुए दूसरी साइड सल्लू के पेड़ से टकराकर पलट गई। बस क्षतिग्रस्त हो गई एवं बस के अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी। बस में करीब 40 से 42 मजदूर सवार थे। थानाधिकारी ने मजदूरों की भाेजन की व्यवस्था करा कर उनके गंतव्य भेज दिया।

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