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वारदात:सरसों के खेत में अधेड़ का शव मिला, परिजन बोले- हत्या हुई

नदबई5 घंटे पहले
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नगला गुदावली के जंगल में सरसों के खेत में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। मृतक व्यक्ति का मामला अभी संदिग्ध है। सूचना पर थाना प्रभारी श्रवण पाठक मय पुलिस जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे एवं स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी ने बताया देर शाम को सूचना मिली कि गांव नगला गुदावली के जंगल में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

मृतक व्यक्ति की पहचान नगला गुदावली निवासी मेवाराम पुत्र किशन सिंह जाट उम्र 55 साल के रुप में हुई है। इधर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। थाना प्रभारी ने मौके पर ही एफएसएल टीम को सूचना की। एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाएगी। समाचार लिखे जाने तक थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

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