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जनसेवा:40 असहायों को खिलाते हैं निशुल्क खाना, 15 लोगों की टीम बनाती है खाना

नदबई2 घंटे पहले
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आज के समय में दो वक्त की रोटी निकाल पाना लोगों के लिए महाभारत से कम नहीं है। व्यक्ति सुबह से शाम तक अपना पसीना बहा कर दो समय की रोटी का जुगाड़ कर पाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पेट भरने के इंतजाम नहीं कर पाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं।

गरीब एवं असहाय लोगों को देखते हुए श्री राम सेवा समिति गरीब एवं असहाय लोगों के लिए निशुल्क खाना खिला रही है। साथ ही वृद्ध आश्रम में वृद्धों की पूर्ण देखभाल की जाती है। समिति के सचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया 20 अगस्त 2020 से कस्बे में गरीब एवं असहाय लोगों के लिए समिति द्वारा भोजन व्यवस्था कराई जा रही है।

इसके अलावा वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों की सेवा की जाती है। सचिव ने बताया भोजन बनाने के लिए 15 लोगों की टीम कार्य करती है जिसमें 5 महिलाएं एवं 10 पुरुष हैं। समिति द्वारा गरीब, विकलांग, अंधे, सूरदास एवं असहाय लोगों को निशुल्क खाना खिलाया जाता है। बेसहारा लोगों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सेवा समिति द्वारा अभी करीब 40 व्यक्ति रोजाना निशुल्क भोजन कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया जैसे-जैसे लोगों को समिति द्वारा कराए जा रहे सामाजिक कार्य को देखा जा रहा है। कस्बे के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। कस्बे के लोगों ने इस कार्य को सराहनीय बताते हुए कहा है कि ऐसे पुनीत कार्य लोगों को करते रहना चाहिए। जिससे गरीब एवं असहाय लोग चैन की नींद सो सकें।

उन्होंने बताया समिति द्वारा वृद्ध आश्रम भी चलाया जा रहा है। वृद्ध आश्रम में अभी 10 लोग रहते हैं इनको सुबह योगा कराया जाता है। समय-समय पर चिकित्सक बुलाकर उनकी जांच करवाई जाती हैं जिससे वह अपना स्वस्थ जीवन जी सकें।

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