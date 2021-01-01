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कार्रवाई:पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 246 गोवंशों को कराया मुक्त

नदबई3 घंटे पहले
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गांव अरौदा हंतरा के बीच पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 246 गो वंश को मुक्त कराया है। सूचना पर नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना मौके पर पहुंचे एवं चारा व पानी की व्यवस्था करवाई। साथ ही चिकित्सकों द्वारा गोवंश की जांच करवाने के निर्देश दिए।

लखनपुर थाना प्रभारी पंजाब सिंह ने बताया सूचना मिली गांव हंतरा पुल से अरोदा की तरफ एक बाडे में करीब 250 आवारा गोवंश बंधा हुआ है। उन्हें ले जाने के लिए दो पिकअप एवं चार पांच जने सड़क पर खड़े हैं। सूचना पर थाना प्रभारी मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस एवं ग्रामीणों की भीड़ देखकर खड़ी हुई पिकअप भाग गई तथा सड़क पर खड़े चार पांच लोग खेतों में भाग गए।

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