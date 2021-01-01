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सेवाभाव:रोज 40 असहायों को खिलाते हैं निशुल्क खाना, 15 लोगों की टीम बनाती है खाना

नदबई5 घंटे पहले
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कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पेट भरने के इंतजाम नहीं कर पाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। गरीब एवं असहाय लोगों को देखते हुए श्री राम सेवा समिति गरीब एवं असहाय लोगों के लिए निशुल्क खाना खिला रही है। साथ ही वृद्ध आश्रम में वृद्धों की पूर्ण देखभाल की जाती है। समिति सचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया 20 अगस्त से कस्बे में 40 गरीब एवं असहाय लोगों के लिए समिति द्वारा भोजन व्यवस्था कराई जा रही है। भोजन बनाने के लिए 15 लोगों की टीम कार्य करती है जिसमें 5 महिलाएं एवं 10 पुरुष हैं।

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