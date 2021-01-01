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हाइवे पर पहरसर के पास हादसा:ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर महिला की मौत, 22 जने घायल

नदबई3 घंटे पहले
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  • पिकअप में सवार थे 35 लोग, इनमें 29 महिलाएं
  • फतेहपुर सीकरी से गमी में शामिल होकर लौट रहे थे

आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहरसर के पास बुधवार शाम करीब 4.30 बजे एक ट्रक ने पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि पिकअप तीन पलटी खाने के बाद सड़क किनारे खेत में जा गिरी। इससे एक महिला 40 वर्षीय रौता जाटव की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य घायल हो गईं। घायलों को भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। पिकअप में 29 महिलाओं समेत करीब 35 लोग सवार थे। ये सभी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी के मिलावदा गांव से एक गमी में शामिल होकर लौट रहे थे।

पुलिस के मुताबिक यूपी के मिलावदा गांव में एक दिन पहले ही चरन सिंह नामक व्यक्ति की मौत हुई थी। वह परसवारा गांव का मेहमान था। इसलिए परसवारा से जाटव परिवार के लोग वहां गए थे। लौटते वक्त परसवारा से 5 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया। दोनों ही वाहन आगरा की ओर से जयपुर की तरफ जा रहे थे।

एक्सीडेंट होने के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। सूचना मिलते ही लखनपुर थानाधिकारी पंजाब सिंह और डेहरा मोड चौकी इंचार्ज सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। दुर्घटना के बाद ट्रक जयपुर की ओर चला गया।

ये लोग हुए घायल

ओमवती, लज्जा, सुमित्रा, संता, सुमित्रा पत्नी अशोक, श्यामा, मछला, बबली, संजू, दयावती, मुक्ता, बत्तो, तारा, केशंती, रामखिलाड़ी, मीना, लज्जा, सोमवती, धर्मवती, शांति और रेनू को चोटें आई हैं। इन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि 40 वर्षीय उर्मिला पत्नी अमरचंद को जयपुर रैफर किया गया है। घटना के संबंध में अभी किसी पीडितों की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है।
पुलिस ने नाकाबंदी कराई, फिर भी नहीं पकड़ा गया ट्रक
दुर्घटना करने वाले ट्रक को पकड़ने के लिए हाइवे पुलिस, नदबई और हलैना समेत कई थानों की पुलिस ने नाकाबंदी भी कराई। लेकिन, वह पकड़ में नहीं आ सका। पुलिस अब टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

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