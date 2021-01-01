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अच्छी खबर:नगर में टोमा सेन्टर व भवन निर्माण के लिए 3. 7 करोड़ मंजूर

नगर3 घंटे पहले
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  • 16 चिकित्साकर्मियों के जिम्मे होगी आपातकालीन मरीजों की देखभाल, छह विशेषज्ञों के पद स्वीकृत

अब उपखण्ड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के आपात स्थिति के मरीजों की देखभाल का जिम्मा 16 चिकित्साकर्मियों की टीम के जिम्मे होगा। राज्य सरकार की ओर से कस्बे के जगपत सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रस्तावित टोमा सेन्टर व भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 7 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

शासन उप सचिव संजय कुमार की ओर से जारी स्वीकृति पत्र में मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के तहत कस्बे के जगपत सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में टोमा सेन्टर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे में उक्त टोमा सेन्टर में आपात स्थिति के मरीजों को तुरंत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होगी। इसके लिए एक कनिष्ट विशेषज्ञ (सर्जरी), दो चिकित्सक सर्जरी व तीन हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं 10 द्वितीय श्रेणी नर्स का स्टाफ स्वीकृत किया है।

2 करोड़ की लागत से होगा भवन निर्माण

उपखण्ड मुख्यालय स्थित जगपत सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर टोमा सेन्टर में उपकरणों की खरीद को लेकर 1 करोड़ 7 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा दो सौ लाख रुपए की लागत से नवीन भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। उप शासन सचिव की ओर से टोमा सेन्टर पर उपकरण व भवन निर्माण को लेकर निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के नाम प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति संबंधी पत्र जारी किया गया है।

मरीजों को अलवर-भरतपुर जाने से मिलेगी निजात
फिलहाल कस्बा स्थित जगपत सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से गंभीर स्थिति में मरीज को जिला भरतपुर व अलवर के लिए रैफर किया जाता है। ऐसे में दोनों जगह की दूरी 55 से 60 किलामीटर के बीच है। अब उपखण्ड मुख्यालय पर टोमा सेन्टर के खुलने से आपातकालीन हालात में उक्त स्थानों पर जाने से निजात मिल पाएगी। जिससे लोगों की परेशानी भी कम होगी। और उपचार के बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

^विधानसभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना व अन्य हादसों के मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री से टोमा सेन्टर खोले जाने की मांग की गई थी। राज्य सरकार की ओर से टोमा सेन्टर को लेकर 16 कर्मचारियों का मेडिकल स्टाफ एवं भवन व उपकरण खरीद को लेकर 3 करोड 7 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

वाजिब अली, विधायक
^सीएचसी पर टोमा सेन्टर भवन निर्माण को लेकर स्वीकृति आदेश मिलते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इससे गंभीर स्थिति के मरीजों को बाहर जाने से निजात मिलेगी। साथ ही स्टाफ की समस्या भी कम होगी। डाॅ. मयंक शर्मा, बीसीएमओ

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