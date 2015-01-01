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एजुकेशन:171 विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित क्यों हुए, मास्टर जी जवाब दीजिए

भरतपुर/धौलपुर2 घंटे पहले
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  • भरतपुर समेत 33 जिलों के 12 हजार से अधिक विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन सबमिट ही नहीं हो पाए
  • भरतपुर के 113 छात्रों समेत प्रदेश के 12635 विद्यार्थियों के आवेदन सबमिट नहीं हो सके

शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं होने से भरतपुर के 113 और धौलपुर के 172 छात्र-छात्राओं समेत 12635 विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। इसमें माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक स्कूलों के 4000 संस्था प्रधानों की लापरवाही सामने आई है। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेकर भरतपुर जिले में 22 संस्था प्रधानों समेत सभी 4000 संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस थमाए है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि शिक्षा सत्र 2020-21 में विभिन्न योजनाओं से विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने की जिम्मेदारी संस्था प्रधानों को सौंपी गई थी। संस्था प्रधानों को 31 अक्टूबर तक सभी आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने थे। लेकिन कुछ स्कूलों के संस्था प्रधानों की ओर से विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में भरतपुर के 113 छात्रों समेत प्रदेश के 12635 विद्यार्थियों के आवेदन सबमिट नहीं हो सके।

सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं से छात्रवृति देती है। इसमें अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के कक्षा 1 से 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे, अनुसूचित जाति के 6 से 10वीं‌ में अध्ययनरत बच्चे, अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत बच्चे, ओबीसी के 6 से 10 में अध्ययनरत बच्चे आदि शामिल हैं। विद्यार्थियों ने आवेदन भी कर दिए, लेकिन संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन सबमिट नहीं किए। इस वजह से विद्यार्थियों को अब सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ रहा है।

भरतपुर में इन स्कूलों के स्टूडेंट्स की अटकी छात्रवृत्ति

राउमा स्कूल बल्ल्भगढ़ (1), राउमा स्कूल नाम नदबई (1), राउमा स्कूल जगजीवनपुर (1), राउमा स्कूल कारवारी (1), राउमा स्कूल रसिया (1), राउमा स्कूल श्रीनगर रूंध रूपवास (1), राउमा स्कूल टोडा (1), राउमा स्कूल अंधियारी (1), रामा स्कूल रेलवे भरतपुर (1), राउमा स्कूल उनापुर (2), महात्मा गांधी स्कूल मूंडिया (2), राउमा स्कूल डहरा (2), रामा स्कूल हिंगोटा (3), राउमा स्कूल चैंकोरा (3), राउमा स्कूल नेवाड़ा (3), राउमा स्कूल खेडली ब्राह्मण (4), राउमा स्कूल धीमरी (6), महाराजा बदन सिंह राउमा स्कूल भरतपुर (7), रामा स्कूल बांसरौली (9), राउमा स्कूल छौंकरवाडा कला (10), रामा स्कूल बांसी (16), राउमा स्कूल गहनोली मोड (37) शामिल हैं।

इधर, शाला दर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। लेकिन, इस तिथि तक आवेदन सबमिट ही नहीं हुए। इससे प्रदेश में सबसे ज्यादा दौसा के 1502 विद्यार्थी वंचित रहे। जबकि अजमेर में 43, अलवर 342, बांसवाड़ा 1433, बारां 319, बाड़मेर 113, भरतपुर 113, भीलवाड़ा 293, बीकानेर 140, बूंदी 48, चित्तौडगढ 299, चूरू 537, धौलपुर 172, डूंगरपुर 1408, गंगानगर 242, हनुमानगढ़ 38, जयपुर 1179, जैसलमेर 74, जालौर 72, झालावाड़ 141, झूंझुनू 406, जोधपुर 325, करौली 278, कोटा 134, नागौर 440, पाली 261, प्रतापगढ़ 849, राज संमद 205, सवाई माधोपुर 194, सीकर 181, सिरोही 74, टोंक 42 एंव उदयपुर में 738 आवेदन सबमिट नहीं हुए।

परीक्षण करने के बाद संस्था प्रधानों पर कार्रवाई करेंगे: डीईओ
^छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने को लेकर बार-बार संस्थानों प्रधानों को अवगत कराया जाता रहा है। लगातार मानीटरिंग भी की है। अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं करने पर संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। परीक्षण करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
- प्रेमसिंह कुंतल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय

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