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योजना:खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं लेने वाले 113 सरकारी कर्मियों से वसूले 17.70 लाख रूपए

भुसावर4 घंटे पहले
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राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के तहत सरकारी कर्मचारी व उनके आश्रितों द्वारा योजना का लाभ उठाया जा रहा था। उपखण्ड स्तर पर ऐसे 259 कार्मिकों को वसूली नोटिस जारी किए गए। इनमें 113 कार्मिकों ने 27 रुपये किलो के हिसाब से 17 लाख 70 हजार 488 रुपए की राशि जमा करा दी। बाकी राशि जमा नहीं कराने वालो के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा।

एसडीएम रामकिशोर मीना ने बताया कि उपखंड कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना एनएफएसए के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा राशन में गेहूं प्राप्त किया जा रहा था। ऐसे 259 कार्मिकों को वसूली नोटिस जारी किए। इन सभी से अब तक लिए गए गेहूं के एवज में ₹27 प्रति किलो किलोग्राम राशि वसूल करने के नोटिस दिए गए।

जिसमे से 113 कार्मिकों ने लगभग 65 टन गेंहूं उठाव का उपखंड कार्यालय में 17 लाख 70 हजार 488 रुपए जमा कराया जा चुका है। बाकी बचे सरकारी कर्मचारी जिनके द्वारा वसूली राशि जमा नहीं कराई गई है। उनके प्रति अधिनियम 1955 एवं खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर संबंधित कर्मचारी के विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया जावेगा।

जिससे समय रहते अवैध रूप से राशन उठा वसूली की जा सकेगी और पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकेगा। एसडीएम मीना ने बताया कि 113 के अलावा उपखण्ड के 3 कार्मिकों की ओर से सीधे जिला मुख्यालय पर राशि जमा करा दी गई है।

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