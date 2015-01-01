पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ठगी:पेटीएम का काेड स्कैन करते ही कट गए 25 हजार रुपए

भुसावर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के गांव मालपुर निवासी एक जने के साथ ठगों ने ऑनलाइन ठगी के माध्यम से ठगी करते हुए 25 हजार रुपए निकाल लिए। जिसका पता मोबाइल पर रुपए कटने का संदेश प्राप्त होने के बाद चला। जिसके बाद पीडित ने भुसावर थाना पहुंच कर जानकारी दी। गांव मालपुर निवासी पीडित नरेन्द्र कुमार पुत्र मुरारीलाल सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके अपने आप को रिश्तेदार बताया एवं अपनी बातों में उसे फंसा लिया। जिसके बाद उसने एकाउंट में पैसे जमा कराने की बात कहकर पेटीएम स्केन कोड भेजा और मेरे खाते से 25 हजार रुपये पार हो गए। जिसका पता संदेश आने के बाद हुआ। जिस पर तुरन्त पुलिस को सूचना दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें