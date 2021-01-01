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लापरवाही:ट्रांसफार्मर खराब होने पर भी भेज दिया 32 हजार रुपए का बिल

भरतपुर3 घंटे पहले
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जेवीएनएल ने ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद भी दो साल का 32 हजार रुपए का बिजली बिल भेज दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने अब जेवीवीएनएल को सही ट्रांसफार्मर लगाने और बिल निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही बिजली कंपनी से कहा है कि वह पीड़ित पक्ष को बतौर हर्जाना 5000 रुपए भी दे। आयोग के आदेशानुसार सहनावली निवासी हुकम सिंह ने आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन ले रखा था।

जुलाई,2012 में उससे संबंधित ट्रांसफार्मर जल गया। जेवीएनएल ने एक साल बाद दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया। लेकिन, वह भी खराब निकला। इसके बाद सितंबर,2014 में उसे एवरेज रीडिंग के आधार पर 32 हजार रुपए का बिल जारी कर दिया। सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि ट्रांसफार्मर सुधारे बिना कंपनी ने बिल भेजकर अपने काम में लापरवाही बरती है। इसलिए विवादित बिल निरस्त करके ट्रांसफार्मर को ठीक कर तुरंत बिजली चालू करे।

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