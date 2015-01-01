पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगर निगम:बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर 50% छूट

भरतपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्ड/भवनों के सम्पूर्ण बकाया गृहकर का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक ने बताया कि वर्ष 2019-20 तक एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय विकास कर 100 वर्गगज से अधिक व्यवसायिक एवं 300 वर्गगज से अधिक के आवासीय भूखण्डों पर लागू है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें