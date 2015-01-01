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कार्रवाई:10वीं बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट पर 66 शिक्षकों को नोटिस, सबसे ज्यादा 16 रूपवास क्षेत्र के टीचरों को मिले

भरतपुर3 घंटे पहले
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  • नोटिस का जबाव संतोषजनक नहीं आने पर 17 सीसी की कार्रवाई भी होगी

10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 2019-20 में खराब रिजल्ट देने वाले 66 शिक्षकों को विभाग ने नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है। जबाव संतुष्टि पूर्वक नहीं होने पर दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिले में सबसे ज्यादा रूपवास के 16 शिक्षकों को नोटिस मिले हैं। दरअसल, शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों को संबंधित विषय के कक्षा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रिजल्ट 60 प्रतिशत से अधिक देना जरुरी है। जिन वरिष्ठ अध्यापकों का रिजल्ट इससे कम हैं उन्हें न्यून रिजल्ट मानते हुए कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। ऐसे जिले के 66 वरिष्ठ अध्यापक हैं, जिनका रिजल्ट न्यून रहा है।

इन्हें नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन में जबाव देना है। कम रिजल्ट देने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को नोटिस देते हुए कहा है कि वह स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्राप्त परीक्षा परिणाम के आधार पर ही संबंधित वरिष्ठ अध्यापक के खिलाफ सीसीए 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पहाड़ी व कुम्हेर क्षेत्र का रिजल्ट अच्छा रहा
जिले के सभी 10 ब्लाकों में सबसे जयादा रूपवास ब्लाक के शिक्षकों का रिजल्ट कम रहा है, जहां 16 वरिष्ठ शिक्षकों को नोटिस दिए गए हैं। इधर, सबसे अच्छा रिजल्ट पहाड़ी व कुम्हेर का रहा है, जिसके एक भी शिक्षक को नोटिस नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों जिले में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। रैंकिंग गिर रही है वहीं कोरोना काल में कई शिक्षकों ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं।

  • संयुक्त निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से न्यून रिजल्ट देने वाले 66 वरिष्ठ अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस दिए हैं, जिन्हें नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित तिथि तक जबाव नहीं देने पर विभाग रिजल्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। - नीलिमा छावड़ा, अति. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा

किस ब्लाक में कितने वरिष्ठ अध्यापकों को मिला नोटिस
ब्लाॅक संख्या
सेवर 10
डीग 06
नगर 07
कामां 04
बयाना 11
वैर 06
रूपवास 16
नदबई 06
कुल 66

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