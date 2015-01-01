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कोरोना विस्फोट:केंद्रीय सहकारी बैंक के 9 कर्मी हुए पॉजिटिव, बैंक में आम दिनों की ही तरह कामकाज हो रहा है

भरतपुर21 मिनट पहले
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हमारी लापरवाही की वजह से कोरोना फिर लौट रहा है। भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के हैड ऑफिस में 5 और कलेक्ट्रेट ब्रांज में 4 कर्मचारी कोरोना पॉजीटिव मिले हैं। जबकि हैड ऑफिस के तो बाकी स्टाफ की सैंपलिंग ही नहीं कराई गई है। यहां 15 लोग कार्यरत हैं इनमें से केवल 6 लोगों की सैंपलिंग हुई है। लेकिन, बैंक में आम दिनों की ही तरह कामकाज हो रहा है। इससे अन्य लोगों के भी पॉजीटिव होने का खतरा बढ़ गया है।

बैंक मैनेजर (प्रशासन) हरीश चंद मीणा ने बताया कि मुख्यालय के अन्य स्टाफ में अभी कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। लक्षण दिखे तो उनकी सैंपलिंग जरूर कराई जाएगी। जो कर्मचारी पॉजीटिव निकले हैं उन्हें क्वारेंटाइन कर दिया गया है। बैंक में कोविड नियमों का पालना किया जा रहा है। वहीं केन्द्रीय सहकारी बैंक की कलेक्ट्रेट शाखा के 5 में से वरिष्ठ प्रबंधक समेत 4 लोग भी संक्रमित मिले हैं। वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एक महिला कर्मचारी का सैंपल नहीं हुआ है। सभी संक्रमित स्टाफ क्वारेंटाइन है।

अपील; खांसी, जुकाम, बुखार से घबराएं नहीं, जांच जरूर कराएं : कलेक्टर
इधर, जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने अपील की है कि कोरोना संक्रमण रोकने में जिला प्रशासन की मदद करें। सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार होने पर घबराएं नहीं बल्कि तत्काल नजदीकी अस्पताल में जाकर जांच कराएं। ताकि सही समय पर उचित इलाज मिल सके। आरबीएम अस्पताल में रेमिडिसिविर, टोसिलिजुमेब जैसे जीवन रक्षक इंजेक्शन और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

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