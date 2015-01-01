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हादसा:फायरिंग से पति को बचाने आई महिला को लगी गोली

भरतपुर4 घंटे पहले
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जिले के नदबई थाना इलाके के गांव करीली में शिकायत की तफ्तीश करने के लिए पहुंची पुलिस को आरोपी का पता बताते ने नाराज लोगों ने पता बताते वाले घर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पति को बचाने के प्रयास में महिला को गोली लग गई जिससे वह घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला रामवती देवी ने बताया कि गांव में पहुंची पुलिस देवा उर्फ विष्णु के घर का पता पूछ रही थी। जिस पर मेरे पति भरत सिंह ने पुलिस को उसके घर का पता बता दिया। इससे देवा पक्ष नाराज हो गया। जब पुलिस गांव से वापस चली गई तभी थोड़ी देर बाद ही आरोपी देवा उर्फ विष्णु ने घर पर जाकर फायरिंग कर दी। उसी दौरान फायरिंग में अपने पति की रक्षा करते हुए मेरे गोली लग गई।

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