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एसपी ऑफिस गेट के बाहर हंगामा:जाहिदा की बदमाशों से सांठ-गांठ बताने वाला अकबर उन्हीं की गाड़ी के आगे लेटा

भरतपुर3 घंटे पहले
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भरतपुर. एसपी ऑफिस के गेट पर विधायक जाहिदा खान की गाड़ी के आगे बेहोश हुआ अकबर, उसे संभालते उसके समर्थक। - Dainik Bhaskar
भरतपुर. एसपी ऑफिस के गेट पर विधायक जाहिदा खान की गाड़ी के आगे बेहोश हुआ अकबर, उसे संभालते उसके समर्थक।
  • पीड़ित ने विधायक के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर
  • जाहिदा बोलीं- आरोप तो लगते रहते हैं, जांच के बाद पुलिस बताएगी सच
  • मुकदमा दर्ज करने वाले पहाड़ी एसएचओ राजेंद्र शर्मा को लाइन में बुलाया

एसपी ऑफिस कार्यालय के बाहर मेन गेट पर बुधवार शाम उस समय बड़ा हंगामा हो गया जब डीजीपी से मिलने आईं कामां विधायक जाहिदा खान की गाड़ी के आगे उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का एक पीड़ित अकबर लेटकर बेहोश हो गया। इससे नाराज उसके साथ आए लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अकबर वही पीड़ित है जिससे 1 फरवरी को सहसन गांव के पास 3 बदमाशों ने बंदूक, कट्टे आदि से मारपीट करके घड़ी और 5000 रुपए छीन लिए थे। इसकी उसने पहाड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

उसमें आरोप लगाया है कि इन बदमाशों को विधायक जाहिदा ने ही एक दिन पहले अपने यहां बुलाकर यह वारदात करने के लिए भेजा था। इस मामले में विधायक और अन्य बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वह एसपी से मिलने आए थे। उसी दौरान जब उन्होंने विधायक जाहिदा खान को अंदर आते देखा तो मेन गेट के बाहर ही अकबर उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। जब वह थोड़ी देर तक नहीं हिला-डुला तो साथ आए लोगों को लगा कि वह बेहोश हो गया है।

इस पर अकबर समर्थकों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा के दौरान सभागार में डीजीपी एम.एल. लाठर क्राइम मीटिंग ले रहे थे। पुलिस कर्मियों ने तुरंत अकबर मेव को सड़क से उठाकर पुलिस जीप से उसे तुरंत जिला आरबीएम अस्पताल भिजवाया। साथ ही अकबर के साथ आए लोगों को नारेबाजी नहीं करने के लिए समझाइश कर उन्हें शांत कराया। बाद में इन लोगों ने एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

इस मामले में दैनिक भास्कर ने जब विधायक जाहिदा खान से उनका पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना था कि आरोप तो लगते रहते हैं। कोई भी किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकता है। लेकिन, ये सच्चे हैं या झूठे। यह तो जांच के बाद पुलिस ही बताएगी। इधर, एसपी ने मौखिक आदेश से पहाड़ी थानाधिकारी राजेंद्र शर्मा को को लाइन में बुला लिया है। उनकी जगह सुनील गुप्ता को भेजा गया है।

डीजीपी से मिलकर गेट तक पैदल आईं जाहिदा, बोलीं मुझे इनसे कौन सा डर लगता हैः इधर, एसपी ऑफिस के बाहर मेन गेट पर जब उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। तभी डीजीपी एम एल लाठर से मिलकर निकली विधायक जाहिदा खान गाड़ी में बैठने के बजाय पैदल चल कर गेट तक आईं। बोलीं- मुझे इनसे कौन सा डर लगता है। इस पर वहां खड़े लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी और तेज कर दी। इसके बाद वे गाड़ी में बैठकर निकल गईं।

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