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कार्रवाई:एनोटॉमी विभाग के अस्थाई डॉ. सौरभ शर्मा को हटाया, राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है विवाद

भरतपुर4 घंटे पहले
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राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहे विवाद के बीच अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस (यूटीबी) पर पिछले 6 माह से एनाटॅामी विभाग में काम कर रहे सीनियर डेमोंस्ट्रेटर डॉ. सौरभ शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया। शर्मा ने मेडिकल कालेज में 7 मई, 2020 को ज्वाइन किया था।

आरोप है कि डॉ. शर्मा को कोरोना काल के दौरान कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. रजत श्रीवास्तव ने 7 अगस्त को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया एंड रिसर्च नई दिल्ली से मेडिकल कॉलेज की कोविड-19 लैब के लिए पीसीआर आरएनए एक्सटेंशन किट लाने को भेजा था।

उन्होंने डॉक्टर शर्मा को अपने निजी वाहन संख्या से जाने का आदेश देते हुए नियमानुसार यात्रा भत्ता उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिलाया। यह अनुमति पत्र टोल मुक्ति के लिए दिया गया था। लेकिन, जब डा. सौरभ शर्मा यात्रा भत्ते के लिए प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका आवेदन फाड़कर फेंक दिया।

इसके साथ ही डॉ. शर्मा को राजकार्य में लापरवाही का नोटिस भी दिया गया था। इसमें बिना किसी अनुमति के निजी वाहन से दिल्ली जाने को नियम विरुद्ध बताया। डा. सौरभ शर्मा ने बताया कि हाल ही 4 नवंबर को उन्हें बर्खास्तगी के आदेश थमा दिए।

जब भास्कर संवाददाता ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसीपल डा. रजत श्रीवास्तव से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। लेकिन, उन्होंने कोई रिस्पांस दिया। डाक्टर और नर्सिंग कर्मियों से साप्ताहिक अवकाश पर भी विवाद: इधर,आरबीएम और जनाना अस्पताल के डाक्टर और नर्सिंग कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिए जाने को लेकर शुक्रवार को विवाद हो गया।

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