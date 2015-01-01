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एजुकेशन:ड्यू और प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए आवेदन तिथि अब 22 तक

भरतपुर4 घंटे पहले
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बृज विश्वविद्यालय ने भरतपुर और धौलपुर के कॉलेजों में पढ़ रहे नियमित विद्यार्थियों के लिए ड्यू और प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 22 नवंबर तक बढा दी है। सहायक कुलसचिव डॉ. फरवट सिंह ने बताया कि एमए भूगोल, गृह विज्ञान, चित्रकला एवं एमए, एमएसी, गणित, बीए एलएलबी, एलएलबी प्रथम एवं चतुर्थ, एलएलबी, ओल्ड स्कीम डयू, एमएलएम सेमेस्टर द्वितीय की फीस विलंब शुल्क 100 रुपए सहित 12 नवंबर तक जमा कराई जा सकती है। 8 नवंबर से एमए अंतिम वर्ष अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी। कुछ अपरिहार्य परिस्थतियों के कारण एमए अंतिम वर्ष अंग्रेजी वायवा बो इस की परीक्षा संपन्न होनी थी। अब यह परीक्षा 18 से 20 तक होगी।

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