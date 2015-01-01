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भास्कर फॉलोअप:सर्राफा बाजार में हादसा होने के बाद नगर निगम से मांगी व्यावसायिक निर्माण की मंजूरी

भरतपुर4 घंटे पहले
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  • नगर निगम में चल रहा रसूखात के दम पर शहर में अवैध निर्माण कराने का खेल

नगर निगम में लंबे समय से रसूख और मिलीभगत के दम पर शहर में अवैध निर्माण करने और कराने का खेल चल रहा है। सर्राफा बाजार में पहले तो बिना नक्शा पास कराए मकान पर अवैध निर्माण कराया गया। जब तीसरी मंजिल से बुधवार शाम एक पिलर के भरभराकर गिरने से हादसा हो गया तो निर्माणकर्ताओं ने तुरंत नगर निगम में व्यावसायिक निर्माण की मंजूरी के लिए फाइल लगा दी।

वहीं, नगर निगम आयुक्त ने इस मामले में गुरुवार को इंजीनियरों से स्ट्रक्चर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांग ली है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। इससे पहले नगर निगम की एक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आस-पड़ोसियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उच्चाधिकारियों को मौके के तथ्यों से अवगत कराया। इधर, हादसे में घायल हुए दोनों युवक खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इनमें से एक का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है।
इधर, अवैध निर्माणकर्ता कमलकांत और दाऊदयाल की ओर से गुरुवार सुबह व्यावसायिक निर्माण अनुमति की फाइल पेश की गई है। इधर, नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक ने इंजीनियरों से पूछा है कि जिन दुकानों पर यह अवैध निर्माण किया जा रहा था उनके स्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? इस रिपोर्ट के आधार पर निगम अपना अगला कदम तय करेगा। इसके अलावा राजस्व शाखा को अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए हैं।
तीन परिसर पहले भी हो चुके हैं सील
उल्लेखनीय है कि बिना मंजूरी और अवैध रूप से बन रहे शहर के तीन व्यावसायिक परिसरों को नगर निगम पहले ही सील कर चुका है। हालांकि अवैध निर्माण करने वालो ने मजदूरों का सहारा लेकर एकबारगी नगर निगम की सील तोड़ दी थी। लेकिन, नगर निगम ने इन परिसरों को फिर से सील कर दिया था। इनमें कुम्हेर गेट के पास तो आवासीय निर्माण की मंजूरी लेकर पक्की दुकानें तक बना दी गई थीं।
हादसे में घायल युवक खतरे से बाहर
सर्राफा बाजार में पिलर गिरने से घायल एक युवक अब खतरे से बाहर है। घटना के बाद थाने में दर्ज रपट को एफआईआर से अटैच कर दिया गया है। जिसमें ठेकेदार विनोद को सुरक्षा उपाय नहीं बरतने का आरोपी बनाया गया है। इसमें कमलकांत, दीपक काका ज्वैलर्स को भी शामिल किया गया है। रामकिसन यादव, एसएचओ, कोतवाली थाना

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