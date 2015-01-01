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जाट आरक्षण का मुद्दा:पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह सीएम गहलोत से मिलकर बोले- राज्य सरकार जल्द केंद्र को पत्र भेजने का निर्णायक कदम उठाएगी

भरतपुर43 मिनट पहले
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विश्वेंद्र सिंह गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और भरतपुर जिले के डीग कुम्हेर से विधायक हैं।
  • जाट समाज को लंबे आंदोलन के बाद 2017 में राज्य सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन केन्द्र में अब तक नहीं दिया

शनिवार को राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल सीएम साहब अशोक गहलोत से मिल कर भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय की आरक्षण की मांग के मुद्दे पर चर्चा की। आशा करता हूं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इसके समर्थन में केन्द्रीय सरकार को पत्र भेजने का निर्णायक कदम उठाएगी।

इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को ओबीसी में शामिल किया था। 1999 में उस समय भरतपुर और धौलपुर के जाटों को वंचित रखा गया। जिसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। दुबारा सर्वे हुआ। जिसके बाद भरतपुर और धौलपुर के जाटों को राज्य में आरक्षण मिला। काफी समय से हम इस आरक्षण की सिफारिश केंद्र से करने की मांग कर रहे हैं।

क्या है मामला
भरतपुर-धौलपुर जाट समाज को 1999 में आरक्षण दिया था। जिसे 2013 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद समाज ने लंबा आंदोलन किया और पुनः 2017 में राज्य सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन केन्द्र में अब तक नहीं दिया गया है।

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